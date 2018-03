Gisela Ponce de León y Lucho Quequezana, juntos por primera vez en nuevo show musical

Por primera vez juntos. Gisela Ponce De León, bajo la dirección de Lucho Quequezana, presentarán desde este 15 de marzo un nuevo formato de espectáculo que lleva el mismo nombre de la actriz: ‘Gisela Ponce De León’.

“No es algo nuevo para nosotros el estar siempre en busca de nuevos formatos. Gisela Ponce De León no es un concierto, ni es una obra teatro. Se trata de un espectáculo en el que Gisela cantará canciones como ‘Rolling in the deep´ de Adele, ‘Chandelier’ de Sia, ‘Derecho de nacimiento’ de Natalia Lafourcade, entre otras, y algunas de ellas serán en ritmos muy peruanos. Ahí está el sello de Lucho (Quequezana)”, comenta Adrián Galarcep, Director Artístico de Los Productores.

“Para mi es un paso muy importante, es una experiencia nueva donde busco encontrar mi propia voz”, agrega por su parte Gisela Ponce de León.

“Se trata de algo muy íntimo, algo muy personal para mi. Lo interesante de un espectáculo en vivo es que es honesto y de verdad. No represento a nadie, soy yo”, añade la actriz.

La preparación para este espectáculo se viene dando desde finales del año pasado; desde la elección de las canciones, los arreglos y obviamente la producción del mismo, y uno de los más entusiasmados es Lucho Quequezana.

“Esta es una gran oportunidad para mí. Es la primera vez que trabajo con Los Productores y con Gisela. Ha sido un proceso muy interesante, de búsqueda personal, tanto para Gisela como para mí. De encontrar las canciones clave para contar una historia. Mucha gente piensa que Gisela es una actriz que canta, y yo no lo veo así. Para mí es una artista completa”, menciona el destacado músico. “Para mi, como productor es una delicia poder trabajar con la voz de Gisela”, concluye.

‘Gisela Ponce De León’ se estrena el 15 de marzo y va hasta el 2 de abril, de jueves a lunes en el Teatro Pirandello a las 8:30 pm y los domingo 7:00 pm. Las entradas ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro y a través del Call Center de Los Productores 505-0550.