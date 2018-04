Gigi Mitre confesó que se puso implantes y así reaccionó Peluchín

En la reciente edición de “Válgame Dios”, Gigi Mitre se animó a modelar en el set para presumir el outfit con el que se presentó, pero Rodrigo González notó un detalle en ella.

“Gigi algo te han hecho o se te han inflado, pero yo en noviembre no te deje con ese parachoques”, dijo el polémico Peluchín. Antes ello, la conductora dijo: “Las tengo desde el 2002”.

“A mí lo que me impresiona es que algo te has hecho que no me has contado”, continúo Rodrigo González. Inmediatamente Gigi respondió: “De repente te están mejorando los gustos y me estás mirando cosas que antes no mirabas”.

Tras ello, Gigi Mitre se animó a contar una anécdota que vivió en el 2002 cuando se operó.

“Les voy a contar algo. Cuando yo recién me puse las ‘chichis’ me fui a Estados Unidos, entonces cuando entre a trabajar a Univisión con Don Francisco me dice ‘tú estás muy bien así Gigi, yo solo te pondría ‘chichis’”, contó la conductora de Latina.