Gian Piero Díaz desmiente traición a ATV y aclara así salida del canal

El flamante conductor de ‘Esto es guerra’, Gian Piero Diaz, aclaró que su salida de ATV se dio en los mejores términos. Esto a raíz que la periodista Magaly Medina señalara que el ingreso del popular ‘Pipi’ al reality de América Television, habría ‘caído como un baldazo de agua fría’ a los directivos de ATV.

“El contrato que tenía con ATV fue hasta el 31 de diciembre del 2018. Ellos me dijeron que no tenían nada para mí, por lo tanto quedo libre. Me voy de vacaciones con la idea de no escuchar nada, pero el día viernes recibí una llamada (de la producción de ‘Esto es guerra’) y ya está”, mencionó Gian Piero Díaz.

Asimismo, desmintió que haya estado en conversaciones para emprender un nuevo proyecto en ATV, pues resaltó que no tuvo ninguna propuesta del canal.

“Quiero que quede claro que nunca le di una opción a ATV. Conversé con quien tenía que conversar y dije que no iba a escuchar ninguna propuesta del canal, porque sentía que ya había terminado mi ciclo en ATV”, expresó Gian Piero, quien acotó que tras el comentario que hizo la conductora Magaly Medina, se comunicó con ella para aclarar la situación y no se vaya a malinterpretar las cosas.

“Magaly no estaba informada, pero luego le mandé un mensaje explicándole para que lo tenga claro. El orden ha sido tal cual. Me dijeron que no iba más en ATV y cuando quisieron volver a contactarse, les dije que ya no iba a seguir en el canal y que no iba a escuchar ninguna propuesta. ATV lo guardo en mi corazón, ha sido parte importantísima en mi crecimiento y carrera, pero ellos así lo decidieron en su momento y yo después tome una decisión de buscar otras opciones”, refirió.