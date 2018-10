Flavia Laos y Patricio Parodi cuentan por qué no son tan cariñosos ante cámaras

Amor del bueno. La actriz Flavia Laos y el modelo Patricio Parodi dieron a conocer los detalles de cómo disfrutan de sus primeros días de relación tras convertirse en pareja en un reciente viaje a Colombia.

A mediados de octubre, Flavia Laos y Patricio Parodi viajaron a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias para celebrar el cumpleaños del ‘guerrero’, y fue allá donde el modelo le propuso a la intérprete que sea su enamorada.

La primera aparición de la pareja en la televisión peruana fue en el programa En boca de todos, de América Televisión, donde contaron cómo así se animaron a viajar juntos y decidieron hacerse pareja.

“Nuestra fecha es el 21 de octubre. Me hizo una sorpresa muy linda, decoró la mesa muy bonito. Lo hizo a la antigua”, reveló Flavia Laos.

Luego, al salir del estudio, conversaron con las cámaras de América Espectáculos y señalaron que ya no tienen temor de mostrarse juntos en pantalla. Además, Patricio Parodi dijo que solo contarán algunos detalles de su relación.

“Siempre paseamos y no creo que estemos asumiendo riesgo alguno porque creo que hemos aprendido bastante y estamos exponiendo lo evidente, lo obvio y parte de nuestra felicidad con nuestros seguidores porque somos figuras públicas, pero hay cosas más íntimas y privadas que no revelamos”, señaló Patricio Parodi.

“De 10 cosas que hagamos no exponemos las 10, sino sólo algunas cosas. Lo más privado no, incluso en el programa y hasta frente a cámaras nos ven un poco secos, no tan juntos y detrás de cámaras no somos así, somos más pegados y cariñosos. Estamos felices y tranquilos”, agregó el participante de Esto es guerra.