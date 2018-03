Flavia Laos: "Sí tuve una relación a escondidas con Patricio Parodi"

Finalmente, Flavia Laos aceptó que sí tuvo una relación con Patricio Parodi, y que el modelo no fue un caballero al negarla. Cabe recordar que el chico reality negó esta afirmación, sin embargo, la rubia recalcó que no es ella la que miente.

“Yo no soy la que miente, si tuve una relación a escondidas con Patricio y si lo conté es porque recibí muchas críticas, muchos me decían que era la incondicional, entre otras cosas que me afectaron, solo quería cerrar ese capítulo”, indicó Flavia Laos.

“Él ha quedado mal pero creo que simplemente cometió un error como cualquier otra persona, pero sé que es un buen chico y tiene un gran corazón. Espero que recapacite y esto le sirva de lección. De mi parte no tengo nada en contra de él”, acotó Flavia Laos, quien aceptó no decir nada en un principio porque Patricio Parodi le aseguró que era lo mejor, para cuidarse de la exposición mediática

Flavia Laos brindó estas declaraciones en la conferencia de la cinta No me digas solterona, que se estrena este 29 de marzo.

“Mi personaje es el de Belén, una joven que comete el error de meterse con un hombre comprometido y mayor que ella por lo que no tienen nada en común. Sin embargo esa relación le enseña a enamorarse no solo de un hombre que le guste por su físico sino que también la quiera. Me identifico mucho con mi personaje porque también soy joven y cometo errores. A mi edad todos nos equivocamos pero aprendemos y maduramos”, concluyó.