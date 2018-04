Flavia Laos seduce a fans de Instagram con atrevido y escotado vestido rojo

Con el fin de la tercera temporada de VBQ Empezando a vivir, Flavia Laos ya no está más en la pantalla chica, pero no por ello ha descuidado a sus fans en las redes sociales.

La guapa Flavia Laos, que es muy activa en Instagram, recientemente compartió una fotografía con un escotado y ceñido vestido color rojo que ha dejado sin aliento a miles.

“Qué belleza de mujer”, “Qué hermosa estás”, “Impresionante”, “Estás muy guapa”, “Qué tal cambio”, “Estás hecha toda una mujer”, “Toda una muñequita”, “Demasiada belleza”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans en la publicación.

Solo hace unos días, Flavia Laos se convirtió en noticia al confesar que sí tuvo una relación con Patricio Parodi y que el guerrero no fue un caballero al negarla.

“Yo no soy la que miente. Sí tuve una relación a escondidas con Patricio y si lo conté es porque recibí muchas críticas, muchos me decían que era la incondicional, entre otras cosas que me afectaron, solo quería cerrar ese capítulo”, indicó la rubia.