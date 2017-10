Flavia Laos respondió a los ataques de los integrantes de Esto es Guerra

Luego que los integrantes de Esto es Guerra se juntaron para hablar abiertamente de las declaraciones de Flavia Laos, la actriz hizo su descargo en el programa “Amor, amor, amor”.

Así es, el programa “Amor, amor, amor” se comunicó vía telefónica con la joven actriz y ella no tuvo ningún reparo en responder a sus excompañeros de reality.

“Yo declaré y no me supe expresar a la hora de hablar del otro canal. Dije que había salido espantada del reality, pero no me refería por ellos. Ellos siempre me trataron super lindo, estuvieron conmigo cuando yo los necesitaba y me apoyaron”, dijo Flavia Laos.

“Sí sentí que era un ambiente conflictivo por el hecho que me enfrentaron con Génesis y me metieron en un triángulo que no supe manejarlo. Estuve en un conflicto, pero no me quise referirme a ellos”, agregó la joven de ‘Ven, baila quinceañera’.