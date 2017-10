Flavia Laos reapareció tras estar involucrada en escándalos y dijo esto sobre “Esto es Guerra”

La bella actriz Flavia Laos reapareció en televisión y no tuvo reparo alguno en hablar sobre los escándalos que protagonizó semanas atrás. Y dejó en claro que desea reivindicarse y ya no estar envuelta en ninguna polémica.

“Todos a los 20 años podemos cometer pequeños errores, podemos tropezar, pero yo no soy una chica débil y cuando me caigo, me levanto. Ahora ya sé por dónde ir y me van a ver haciendo las cosas bien”, declaró la protagonista de “Ven, baila quinceañera” para las cámaras de Espectáculos.

Asimismo, Flavia Laos sorprendió a todos al asegurar que no regresará a Esto es Guerra porque solo desea dedicarse a actuar.

“No hay forma, yo me quedo tranquilita, soy actriz, actriz. (…) He cambiado mi círculo, nada de salidas. Yo creo que todos necesitamos a veces tocar un poco de fondo para dar un cambio”, contó la rubia actriz.