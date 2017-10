Esto es Guerra: estas fueron las duras palabras de Yaco Eskenazi hacia Flavia Laos

Luego que Flavia Laos dijo que no volvería a pisar Esto es Guerra, Yaco Eskenazi tuvo fuertes palabras para su excompañera que fue expulsada del reality de América TV.

“Todos sabíamos que ella (Flavia Laos) quería entrar al reality y tenía una razón obvia por la que quería entrar a Esto es Guerra…en ‘Los Leones’ la tratamos amablemente y se le aconsejó porque muchas veces no conectaba con el programa y no sabía donde estaba parada”, comentó Yaco.

“Lo que más pena me da a mí es que ella se jacta que es una actriz y que los actores son lindos y que nosotros no los somos. Quiero hacerle recordar que ella es actriz en una novela que le dio la oportunidad, productora que también hace este programa. Me parece un poco jalado de los pelos que tenga el atrevimiento que hable mal de la casa que le da trabajo”, sentenció el líder de ‘Los Leones’.

Recordemos que Flavia Laos fue expulsada de Esto es Guerra por los bochornosas situaciones que protagonizó en una discoteca y tras encontrarse con la prensa, la modelo no se refirió de buena manera hacia Esto es Guerra.

“No hay forma, yo me quedo tranquilita, soy actriz, actriz. (…) He cambiado mi círculo, nada de salidas. Yo creo que todos necesitamos a veces tocar un poco de fondo para dar un cambio”, contó la rubia actriz en ese momento.