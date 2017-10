¿Flavia Laos fue retirada de Esto es Guerra por pelea que protagonizó en discoteca?

El diario Trome informó que Flavia Laos protagonizó una discusión en una discoteca con Alexandra Méndez, el altercado habría terminado en golpes.

Jazmín Pinedo reforzó la información que difundió dicho medio e informó en su programa “Espectáculos” que el hecho habría causado que la joven actriz fuera retirada del reality de competencia Esto es Guerra.

“La gente que está preocupada por ti te está pidiendo que te frenes un poco, eres una chica que tiene un gran futuro por delante, deja de meter la pata de la forma como lo estás haciendo porque no es la primera vez y tú lo sabes”, dijo la popular “chinita”.

“No solamente no apareció en el programa por lo que tiene en el rostro físicamente, ella no apareció en el programa porque ha sido retirada porque obviamente ha sido de conocimiento de su entorno privado de todo lo que ha sucedido. Ojo no hay imágenes hasta ahora, pero tú no sabes si van a salir. Y lo que ha sucedido ese día no tiene que volver a pasar con nadie”, dijo la conductora de televisión.