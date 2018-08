Esto dijo Flavia Laos sobre rumores de un romance con Pablo Heredia

Un fuerte rumor ronda tras el fin de la relación de los actores Pablo Heredia y Alessandra Fuller. Luego de casi dos años juntos, el actor argentino y la joven actriz confirmaron su separación, pero no explicaron los motivos.

Pese a que Pablo Heredia negó que haya existido una infidelidad, sus seguidores especulan que hubo una tercera persona de por medio.

En el programa ‘En boca de todos’ presentaron a la actriz Flavia Laos, amiga de Alessandra Fuller y la cuestionaron por un presunto pretendiente. Entre los nombres se deslizó el de Pablo Heredia, pero la actriz lo negó rotundamente.

Luego, en el programa ‘Válgame Dios’, se difundieron imágenes del actor argentino ingresando a un departamento con una misteriosa joven despertando las interrogantes de sus fans.

Tras los rumores de una posible relación entre Flavia Laos y Pablo Heredia, la joven actriz se encargó de desmentir estas especulaciones.“A todos los que me siguen, les pido que no crean las cosas que se hablan en la tele. Hay gente que suelta la lengua sin saber qué está pasando. Así que antes de atacar piensen… no se dejen llevar por los rumores. ¡Estoy soltera!”, escribió en su cuenta Instagram Flavia Laos.

Esta fue la publicación de Flavia Laos en Instagram. (Foto: Instagram)

“Uno ya no puede tener amigos hoy en día porque te vinculan sí o sí. Hay una diferencia entre amistad y una relación”, agregó en otra historia de Instagram.

Esta fue la segunda publicación de Flavia Laos.

Por su parte, Pablo Heredia aseguró que a Flavia la ve solo como una amiga y que para iniciar un romance con la joven “tendría que golpearme la cabeza y perder la memoria”.