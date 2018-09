Fiorella Rodríguez, la nueva soltera codiciada: "Tengo muchos proyectos en mente"

No cabe duda que a Fiorella Rodríguez la soltería le ha caído bastante bien, no solo porque se siente una mujer estable e independiente, sino porque en lo que su vida profesional se refiere va viento en popa.

Hoy en día no solo cautiva como jurado en ‘El Artista del Año’, sino que también se alista para nuevos proyectos que muy pronto podrán ser revelados. Además, este último jueves debutó como conductora en radio capital.

“No le puedo pedir más a la vida, soy muy feliz porque tengo a mi lado mucha gente que me quiere, incluso las personas de la calle me han demostrado mucho cariño sin conocerme. Tengo una familia que amo mucho y muy buenos amigos. En lo laboral no me puedo quejar. Tengo muchos proyectos en mente, se viene uno bonito con Alfredo Benavides, que un gran amigo de hace muchos años”, señaló la actriz, cuyo nombre suena a lado de varias marcas.

“Estoy muy contenta ensayando con Alfredo Benavides un show que venimos armando con mucho humor y cariño sobre situaciones cotidianas que se dan en las parejas”, acotó.

Respecto a ‘El Artista del Año’, Fiorella Rodríguez se refirió a las críticas que viene recibiendo Mirella Paz respecto a su peso. “Si tienes mucho peso te criticas, y si tienes poco, igual. No existe la perfección y no debiera de existirla tampoco, siempre alguien va a ser señalado”, recalcó.

“Uno tiene que firmar un contrato de paz con su cuerpo, con su mente, encontrar esa armonía maravillosa que es la sensación más perfecta”, dijo Fiorella Rodríguez, quien le aconsejó a la cantante que tome medidas sobre su cuerpo solo si se trata de cuidar su salud, si le hace sentir bien”.