Estos son los artistas que tocarán en esta edición del Festival Selvámonos

El director de la asociación cultural y musical Selvámonos, Lionel Igersheim, anunció los detalles de la celebración del décimo aniversario del Festival Selvámonos, evento que se llevará a cabo en Oxapampa este 29 y 30 de junio.

Dentro de los artistas nacionales que participarán del line-up de la celebración estarán Miki González, Bareto, Uchpa, Cuchillazo, Novalima, Lima Sound System, La Mente, Barrio Calavera, Mundaka y Francois Peglau.

Lionel Igersheim recalcó que el line-up de la décima edición de Selvámonos es un repaso de lo mejor del festival en sus primeros diez años.

“Este aniversario será nostálgico, quisimos recordar lo mejor de estos años pero llevar a un artista peruano que nunca haya ido al festival, así que pensamos en Miki Gonzalez. De otros lado, estamos felices de utilizar más áreas del fundo Cemayú y este año esperamos a miles de jovenes que acamparán y vivirán al 100% la experiencia del Festival”, comentó Lionel Igersheim.

Por otro lado, el cantante Miki González señaló que está será la primera vez que irá a la selva central del Perú y que está muy feliz de poder llevar su música a todos sus seguidores de Oxapampa.

“Nunca he tocado en Oxapampa, para mí es un privilegio poder hacerlo dentro de las celebraciones de aniversario del festival. Desde hace años los sigo muy de cerca y me alegra saber que se han convertido en un Festival referente en la región”, comentó el conocido compositor de éxitos como “Akundún”, “Dímelo, dímelo”, entre otros.

Las veinte agrupaciones musicales internacionales que participarán en esta edición son Little Jesus (MEX), Lobos Marinos (CHL), Iseo & Dodosound with The Mousehunters (ESP), Nano Stern (CHL), The Inspector Cluzo (FR) y Kebra Ethiopia (ZAF).

Otra de las novedades de esta edición del aniversario es que abrirán la zona de camping desde el jueves 28 de junio hasta el 1 de julio, con conciertos exclusivos de Dub animado por Lima Sound System.