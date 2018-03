Festival reunirá a las mejores bandas tributo a The Beatles en el Campo de Marte

La Concha Acústica del Campo de Marte reabre sus puertas para dar paso al “Beatle Day”, festival musical que la agrupación Un Día en la Vida prepara junto a destacadas bandas nacionales, amantes de la música de los Fab Four, como Revolver, Dirty Soul, Los Rigbys y Los Mapaches, estos últimos salidos de las canteras del programa “Yo soy”:https://peru.com/noticias-de-yo-soy-828. La cita beatlemaniaca será el sábado 21 de abril, desde las 4 p.m.

Un Día en la Vida (A Day in The Life) está integrada por legendarios músicos locales, quienes desde hace 27 años, todos los 7 y 8 de diciembre, le rinden tributo a John Lennon y a The Beatles con un espectáculo de alta calidad, razón por la cual fueron invitados, en el 2014, por la comisión organizadora de Beatle Week Festival de Liverpool-Inglaterra, a participar en el emblemático evento mundial, donde recibieron las mejores críticas de la prensa inglesa especializada.

Este 2018, a pedido del público juvenil, DEA Promotora presentará el primer Beatle Day, para ello ha elegido un lugar amplio y acogedor como es la memorable Concha Acústica del Campo de Marte, escenario al que Un Día en la Vida regresará después de 25 años.

El Día Beatle tendrá grandes invitados como Revolver, reconocido grupo de la movida Beatle limeña, de probada experiencia sobre los escenarios; Dirty Soul y Los Rigbys, bandas que participaron en el Beatle Week Festival de Liverpool- Inglaterra; y, Los Mapaches, grupo que se dio a conocer en el programa de imitadores “Yo Soy”.

El número de fondo lo tendrá ‘Un Día en la Vida’, agrupación que desde su aparición mantiene su calidad intacta, con llenos totales en los teatros donde se presenta y que recluta a los mejores músicos del país, en una formación inédita. Valdrá la ocasión para volver a ver sobre el escenario a los maestros Carlos Guerrero, Tavo Castillo, Edmundo Delgado y Andrés Da Ros; junto a jóvenes talentos como Joni Chiape, Renzo Dalí, Carlo André, Jeremy Castillo, Alejandro Iturrizaga e Ian Delgado.

Con esta cartelera de lujo, los fanáticos de The Beatles podrán disfrutar, a precios populares, de la música de los Cuatro de Liverpool con un sonido espectacular; innovadores juegos de luces y modernas pantallas gigantes.

Lo que debes saber:

Evento: “Beatle Day”. Las mejores bandas de tributo a The Beatles

Día: 21 de abril

Lugar: Concha Acústica del Campo de Marte

Dirección: Av. de La Peruanidad C/calle Los Mogaburos

Hora: 4 p.m.

Entradas: En Teleticket

Precios: Populares