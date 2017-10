Fernando Bakovic le dio este consejo a Milett Figueroa tras recibir duras críticas

El experimentado actor Fernando Bakovic se refirió a los continuas criticas que viene recibiendo la modelo y actriz Milett Figueroa sobre su supuesto comportamiento en el mundo de la farándula.

Milett Figueroa interpreta a ‘Ninfa’ en la serie ‘De vuelta al barrio’, la hija de Fernando Bakovic en dicha producción.

“Hemos logrado muy buena química con Milett, es una joven con talento y recién está empezando. He conversado con ella poco de este escándalo en su entorno pero está tranquila trabajando y le he aconsejado que siga para adelante creciendo en la actuación, esto siempre pasa pero uno no debe bajonearse por eso”, señaló el actor de Sinargollas Producciones, quien da vida a ‘Aristoteles del Río’ en la serie ‘De Vuelta Al Barrio’.

Fernando Bakovic resaltó el talento de la bella modelo y actriz, a quien aconsejó que no haga caso a sus detractores.