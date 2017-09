Fernanda Kanno se hace radical cambio de look y recibe dura crítica de jurado de "El Gran Show"

En la reciente gala de El Gran Show, Fernanda Kanno tuvo el reto de caracterizar a Beyoncé. Para lograrlo la periodista decidió pintarse el cabello de rubio, pero pese al esfuerzo no logró convencer al jurado.

Cuando Fernanda Kanno apareció en la pista de baile caracterizada de Beyoncé, Carlos Cacho aseguró que el maquillaje que llevaba la “ponía fea” y no la hacía parecer a la intérprete de “Single Ladies”.

“No me gusta. Para nada Gisela. Conozco Fernanda perfectamente. Tengo una relación estupenda. Pienso que el maquillaje está muy básico. No solamente no la mejora sino la pone fea. Creo que no tiene nada que hacer con Fernanda y mucho menos con Beyoncé”, comentó el maquillador.