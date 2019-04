“El valor de la verdad”: Faruk Guillén negó haber atacado a Claudia Meza

El amigo de Nicola Porcella, Faruk Guillén, de 43 años, negó haber violado a la Miss Trujillo, Claudia Meza, en la denominada ‘fiesta del terror’ de Asia. Él dijo que nunca compartió habitación con la modelo.

“La gente siempre le va a creer a una mujer. La denuncia primero sale como intento de violación, ella dice que yo aparecí encima de ella, y después de unos días sale su abogado con ella a decir que la denuncia es por violación en estado de inconsciencia”, reveló Faruk Guillén.

“Lo que dice la denuncia es que estoy sobre ella, tocándola y no la tengo clara porque todos los días cambian de versión… habían varios cuartos, yo no compartí con ella. La gente empezó a dormir a las 10, 11 de la mañana del día siguiente. Yo entré con Bruno a mi cuarto. Estuvimos en el cuarto y después de media hora entró Claudia, se sentó a conversar, y después de eso se sale a conversar, luego Bruno y Adanza me dicen para comer algo, les digo que iba a dormir y cerré mi cuarto y me quedé a dormir”, señaló.

El empresario Faruk Guillén, de 43 años, estuvo acompañado de Bruno Pisano, testigo de la fiesta, quien aseguró que ayudará a esclarecer los hechos ocurridos en Asia.

Recordemos que antes del programa se escucha una conversación entre Nicola Porcella, Daniela Arroyo y Faruk Guillén discutiendo y negando que haya existido algún tipo de comportamiento extraño durante la fiesta que realizaron en Asia.

Faruk Guillén se ha visto envuelto en la polémica de la “Fiesta del terror de Asia” al ser el dueño de la casa donde la modelo Poly Ávila, y la Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas. Ahora, él está acusado de tentativa de violación.

Faruk Guillén es el octavo participante de la nueva temporada de “El valor de la verdad”. Pedro Moral, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Diego Chávarri, ‘Poly’ Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la ‘Chama’ Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.

“El valor de la verdad” premia con 50 mil soles a la persona que responda correctamente a 21 preguntas. Sin embargo, en las últimas ediciones, muchos participantes han optado por no responder la temida pregunta 21 y retirarse con 25 mil soles.