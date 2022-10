El argentino Facundo González, actual participante de “Esto es guerra” y “El Gran Show”, confesó que siente una gran atracción por Gisela Valcárcel, a quien no solo reconoce por su belleza, sino por su talento sobre el escenario.

El chico reality aseguró que la popular ‘Señito’ se ha convertido en su “amor platónico”. Prueba de ello es la química que han mostrado ambos desde que el argentino llegó a la pista de “El Gran Show” en su actual temporada.

“Gisela es mi amor platónico desde que llegué a Perú, ella sabe que la amo. Siempre me llamó la atención, me mata Gisela. No solo físicamente, sino, también, por su talento, por cómo maneja el escenario, ella la tiene clara. Admiro a Gisela”, confesó el popular chico reality.

Facundo González coquetea con Gisela

Por otro lado, el ‘combatiente’ también se refirió a su participación en el reality sabatino, y esta semana apostará por un nuevo género musical para su presentación.

“Este sábado llego con una salsa, salgo de mi zona de confort, ¡yo nunca bailé salsa! En Argentina no se baila tanta salsa como acá en Perú, es bastante complicado para mí, pero le estoy dando, estoy ensayando duro hasta que salga”, aclaró.

Como se recuerda, esta semana “El Gran Show” definirá la permanencia de uno de los sentenciados: Dalia Durán o Manuel Capillo, solo uno continuará en el programa como participante.

VIDEO RECOMENDADO

Michelle Alexander coquetea con Facundo González

Michelle Alexander coquetea con Facundo González