Pedro Suárez Vértiz conmueve a todos al dedicar canción a Paolo Guerrero

El cantante Pedro Suárez Vértiz emocionó a todos sus fans luego que en su cuenta oficial de Facebook compartiera un video con una compilación de fotos de Paolo Guerrero y además le dedicó su canción “Rara Soledad”.

El video compartido por Pedro Suárez Vértiz, en cuestión de minutos llegó a tener más de 800 compartidos y miles de comentarios, donde sus fans se unieron a la voz de aliento del intérprete al capitán de la Selección Peruana.

“Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo, no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos de tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. Te amamos Paolo del Perú”, escribió Pedro junto al video que compartió en su cuenta oficial de Facebook.

En el video suena la canción “Rara Soledad” mientras vemos fotografías de Paolo Guerrero luciendo la camiseta de la Selección Peruana.

Cabe mencionar que Paolo Guerrero llegó a Lima y fue recibido por miles de hinchas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El capitán de la Selección Peruana recibió una sanción de 14 meses y no jugará el Mundial Rusia 2018.