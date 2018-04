¿Milett Figueroa arremete contra Tilsa Lozano y le escribe tremendo mensaje?

Milett Figueroa no soportó más las burdas imitaciones de Tilsa Lozano en su programa ‘Amor de Verano’ y arremetió con toda su artillería pesada a través de su cuenta oficial de Facebook.

“Ah otra cosita si me vienes a decir que me hice conocida por alguna persona te invito a que hagas vistas en tu YouTube y te eduques antes de sentarte y calentar tu asiento ten respeto por la pobre gente que te escucha”, fue una parte del extenso mensaje que Milett Figueroa le habría dedicado a Tilsa Lozano.

Si bien es cierto, Milett Figueroa no menciona en ninguna parte a Tilsa Lozano , pero los mensajes que escribió en Facebook son sugerentes. Saque usted sus propias conclusiones con el siguiente párrafo.

“Te invito que pongas combate primera temporada tenía 18 años y ya era conocida y unos seguidores que me adoraban. Sabes cómo se llama eso Tener ángel. Algo que no tendrás jamás impresentable el maquillaje ya no aguanta tu cara”, expresó la modelo.

Sin embargo, minutos antes habría escrito un testamento completo para referirse a todos sus detractores que salieron a opinar sobre su carrera y los nuevos retos que asumió en la actuación.

“Me canse de la señora seudoconductorcita. Señalada como amante toda su vida como diariamente se dirige a mi persona te mereces mis respuestas y sabes ¿por qué? Porque aún no te lavas la boca antes de hablar de mí, sufres de un síndrome que se llama ‘oculto mi infelicidad’ así se llama tu enfermedad y además de tener un enamoramiento oculto hacia mi sabes ¿por qué? Porque me das demasiada importancia en tu vida y diariamente en el programa pedazo de mamarracho límpiate todo antes de hablar de mi porque bien sabes de que te tildan todos”, concluyó.