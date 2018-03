Guillermo Castañeda niega haber abusado sexualmente de Daniella Pflucker

Ante la denuncia pública de Daniella Pflucker, quien acusó a Guillermo Castañeda de manipularla y agredirla sexualmente, el actor salió al frente y usó su cuenta de Facebook para negar la versión de la joven artista.

“Rechazo categóricamente las acusaciones publicadas por Daniella. Nunca he hecho algo que afecte la integridad emocional o física de una persona”, publicó Guillermo Castañeda.

A la vez, Guillermo Castañeda indicó que está en contra de cualquier abuso contra la mujer y por respeto a todas ellas tratará de resolver este tema en el ámbito legal.

“Por respeto a Daniella, a mi madre, a mi novia y a todas las mujeres que forman parte de mi vida, no voy a dar detalles, pues es un tema delicado que será resuelto en el ámbito legal. Estoy en contra de cualquier tipo de violencia a la mujer y no voy a permitir que me sindiquen como un abusador, porque no lo soy”, enfatizó el actor.

Por último, Guillermo Castañeda lamentó la situación en que está envuelto y pidió a todos que confíen en él pues considera que la justicia resolverá este tema.

“Lamento que haya personas que se sienten afectadas por esta situación, les pido que esperen y confíen en que esto se aclarará con justicia”, finalizó.