Edu Saettone grabó este video tras entregarse a la justicia

A través de un video colgado en su cuenta de Facebook, Edu Saettone anunció que se entregará a la justicia. Horas después fue capturado por la policía, sin embargo, en el material audiovisual aclaró que seguirá luchando por su verdad.

Como se recuerda, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó su internamiento por el caso de homicidio calificado de María Elena Coronado. El conductor de televisión la atropelló en el 2012.

“Dicen que yo me fugué de la escena, eso no es cierto. Yo permanecí con la señora todo el tiempo hasta que se dirigió a la clínica más cercana. Después la policía me llevó a hacer todos los exámenes requeridos. Siguiente inexactitud es que me hicieron el dosaje etílico al día siguiente, no fue así. Me lo hicieron inmediatamente y salió negativo. Mañana tarde y noche estuve pendiente de la señora. Mi error fue no dar la cara a la familia y no presentarme ante la primera orden de detención, pero estaba invadido de miedo, miedo que me invade hasta ahora”, indicó.

“Quiero reiterar cuánto lamento las consecuencias de este trágico accidente. No hay día que mi familia y yo no lo tengamos presente. Yo me voy a entregar a la justicia, iré a prisión, pero no dejaré de luchar por la verdad, que se demuestren y aclaren los hechos a costa de mi libertad. Espero que esto se aclare”, concluyó Edu Saettone.

Edu Saettone adjunto a este video las llamadas de auxilio que hizo el mismo día del accidente.