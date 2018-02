Bettina Oneto impactó a más de uno con su apariencia

La carismática Bettina Oneto sorprendió a sus fans con su reciente aparición en vivo. En una entrevista transmitida por Perú21.pe a través de su red social Facebook, la humorista dejó anonadados a más de uno con su drástica apariencia.

En la reciente emisión web, se puede observar a Bettina Oneto con cabello corto, expresión demacrada y con una evidente marca en la nariz. ¿Qué le pasó? Es lo que todos se preguntaron en los comentarios de la transmisión en vivo.

“Prefiero mis presentaciones personales, me gusta el café teatro, yo cuento chistes, no me burlo de las peronas”, expresó en la entrevista Bettina Oneto.

Sin embargo, la audiencia se enfocó en saber de quién se trataba, mientras la humorista Bettina Oneto se mantenía enfrascada en responder el cuestionario de la periodista, sin saber que los sorprendidos cibernautas vertían sus diversas expresiones en la transmisión. “¿Qué pasó con tu rostro?”, “¿Quién te agredió?”, “Bettina eres una de las mejores actrices que tenemos en Perú”, “Pagará el que te agredió y lo dejo ahí”, “Dios te de fuerzas querida Bettina”, fueron algunos de los comentarios.

“Un señor en estado de ebriedad me agredió en uno de mis shows. El puñete me cayó en el brazo que tenía el micrófono y como estaba con lentes de sol, este se me incrusto en el tabique, terminé en el hospital y desde entonces evité exponerme; pero reitero no me hice ninguna cirugía”, manifestó Oneto.

Finalmente, Bettina Oneto se pronunció sobre el polémico impase que tuvo con el imitador Fernando Armas a través de sus redes sociales, el cual le incomodó por hacer alusión a su persona sin conocerlo.

Foto 4: Bettina Oneto luce tranquila en la entrevista mientras los internautas impacientes esperan respuestas. (Foto: Peru21.pe)