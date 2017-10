Andrea Luna hace revelación sobre "El Gran Show" y sorprende a todos

Andrea Luna sorprendió a sus miles de fanáticos al anunciar a través de sus redes sociales que en esta nueva temporada de El Gran Show le tocaba participar debido a que anteriormente quedó en tercer lugar, pero no fue convocada por el reality de baile.

“No bailé y no voy a bailar. De esta noticia me enteré hace 4 o 3 días, no más. Sobre la razón, todavía no estoy muy segura. Tenía entendido que los 3 primeros lugares participaban, eso fue lo que me dijeron cuando quedé tercera y después, hace cuatro días, que llamé a preguntar qué estaba pasando, me di con la sorpresa de que no era así. Nadie me llamó, nadie me avisó y eso es algo que me dolió bastante”, confesó Andrea Luna a través de una transmisión en Facebook.

La conocida actriz reveló que esta situación le afectó debido a que se metió a clases de baile y rechazó otras propuestas por ser parte de El Gran Show.

“Fue una decepción porque me estuve preparando todo este tiempo. Me he estado preparando desde abril o mayo, tomé clases de baile por ustedes (sus seguidores), también rechacé algunas propuestas”, añadió afectada la actriz, quien recibió muestras de apoyo de parte de sus fans.

“Es una empresa y no solo es baile, también es show. Supongo que como no hago show, no estoy porque si no no tendría mucho sentido, por lo que he visto”, comentó la pareja de Pietro Sibille.