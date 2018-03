Fabio Agostini: "He sentado cabeza con Mayra Goñi"

Fabio Agostini habló de su relación con Mayra Goñi. El español indicó que se siente bastante tranquilo y que siempre ha sido una persona fiel. Asimismo, resaltó la carrera de su hoy enamorada, demostrando la admiración que siente por ella.

“Siempre he sido fiel con mis enamoradas, pero cuando he estado solo he hecho un desastre por todo el mundo y no pero arrepiento, pero ahora etsoy con Mayra, he sentado cabeza” , fueron las palabras de Fabio Agostini.