El ‘combatiente’ Fabio Agostini envió un mensaje a su compañera de equipo Jossmery Toledo, quien se ausentó del programa “Esto es guerra” tras sufrir un profundo corte en la ceja durante el último fin de semana.

Al respecto, el popular ‘Galáctico’ sorprendió al enviarle un mensaje a la modelo y desearle una pronta recuperación. “Jossmery, nena, espero que no te quede la cara marcada como Facundo, que también le han puesto puntos en la cara. Y nada, que te extrañamos, tía, a ver si vuelves por aquí pronto”, señaló.

Por otro lado, Fabio Agostini aseguró que mantiene una buena relación con Jossmery Toledo; sin embargo, todavía no se han vuelto a seguir en Instagram. Según explicó, ambos intentan buscarse, pero no aparecen sus usuarios.

“Me dijeron que se abrió la ceja, no la vi porque no la sigo, no la sigo porque estamos bloqueados. Nos llegamos a desbloquear, pero yo la busco a ella y no me sale, ella me busca y no le salgo. Así se ha quedado, bloqueado”, señaló Fabio.

“Yo aquí me llevo bien con Jossmery, ella vino y me pidió disculpas por el malentendido que tuvimos anteriormente y yo no soy rencoroso. Más pasado de lo que pasó tuvimos algo bonito, éramos buenos amigos y la pasábamos bien. Hay buen rollo entre nosotros”, agregó el español.

Como se recuerda, Fabio Agostini y Jossmery Toledo estuvieron enfrentados antes de su ingreso a “Esto es guerra”. Tras compartir equipo en el programa reality, ambos no han tenido reparos en mencionar que se llevan bien y mantienen una relación cordial.

