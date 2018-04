Exgerente de América TV refuta la explicación de Magaly Medina sobre bajo rating en televisión

Magaly Medina en una entrevista que brindó para el programa de Phillip Butters en Willax manifestó que el bajo rating en la televisión se debe a que ahora los televidentes se dedican a ver Netflix y ya no consumen como antes programas de señal abierta.

“La gente no está viendo televisión, porque la gente sale a la calle, porque la gente ve Netflix, porque los chicos ya no ven televisión de la manera antigua. Los chicos están metidos en sus tablets, en sus celulares y ven lo que les da la gana. Están metidos en Internet, en YouTube, quién sabe qué ven los chicos de ahora”, dijo Magaly Medina.

El exgerente general de América Televisión, Eric Jurgensen, no estuvo de acuerdo con la explicación de la periodista, por ello usó sus redes sociales para responder fuerte y claro.

“Los televidentes no ven programas que a ellos no les gusta, pero siguen viendo los programas que SI les gusta. En Perú, Netflix es muy pequeño. Solo 375,000 usuarios que nunca ven el mismo programa por lo tanto no es competencia”, escribió en su cuenta Twitter Eric Jurgensen.

Cabe resaltar que en dicha entrevista Magaly Medina habló de una caída del rating en toda la televisión nacional debido a que el público ya no consume de manera tradicional.