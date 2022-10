Pese al escandaloso fin de su matrimonio con el barbero Valery Burga -de quien espera poder quedar divorciada en el más breve tiempo posible- Evelyn Vela no le cerró las puertas al amor y ahora está entusiasmada con un misterioso galán según reveló en entrevista al diario Trome.

“Ando saliendo con alguien. Estoy feliz, contenta y conociendo a una persona maravillosa, pero aún lo tengo que conocer bien para ver si en algún momento podemos llegar a algo bonito. No tengo apuro ni me muero por estar con alguien y veremos como marchan las cosas”, manifestó.

Al ser consultada sobre si era si ‘nuevo colágeno’, en referencia a si es menor que ella, respondió: “No es tan colágeno, pero se le ve chibolo. Es una persona importante en mi vida, un caballero y no es necesario que haga tanto méritos porque es demasiado correcto para mí. Es un hombre bueno, estudioso y que está saliendo adelante por sí solo”.

La popular ‘Reina del sur’ precisó que su mediática separación no es motivo para que ella no quiera volver a enamorarse. “Estoy a paso firme y voy despacio, pero nunca voy a dejar de creer en el amor porque es tan lindo. Por un idiota... no me voy a volver una vieja aburrida”, indicó.

“Estoy tranquila, feliz, en paz y con el corazón desbordando de felicidad”, agregó. Sobre cómo van los trámites de para que su matrimonio quede disuelto de forma legal dijo: “Está hablado y conversado con mi abogada. Por mí, me divorcio ahorita mismo. Espero quedar divorciada pronto”.

También le preguntaron sobre si utiliza sus redes sociales para mandarle indirectas a tu ex, tal como lo aseguraron los conductores de “D mañana” y ella fue tajante: “No es así. Siempre pongo frases o cosas que encuentro en internet. ¡Qué le voy a estar dedicándole cosas! Ya volteé la página hace rato, ya lloré lo que tuve que llorar, pero ahora estoy bien, fuerte y ningún baboso va a lograr hacerme daño”.

