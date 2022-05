Ethel Pozo y Melissa Paredes se vuelven a ver las caras tras la mediática salida de la actriz del programa “América Hoy” luego de ser ‘ampayada’ besando a Anthony Aranda, esto cuando aún se encontraba casada con Rodrigo Cuba.

La recordada protagonista de “Ojitos Hechiceros” brindó una entrevista exclusiva al espacio de América TV para responder las últimas declaraciones del futbolista en medio de la polémica por la variación de la tenencia compartida de su hija.

En el avance que presentó “América Hoy”, la hija de Gisela Valcárcel aprovecha la entrevista para encarar a su excompañera por haber desconocido su amistad públicamente.

“Tú dijiste la frase: ‘No eres mi círculo más cercano, tú no eres mi amiga, tu no lo sabías’ y como que me pusiste un parche”, se le oye decir a la conductora.

¿Qué preguntas responderá Melissa Paredes?

En el video promocional que lanzó el programa “América Hoy”, Melissa Paredes se muestra visiblemente afectada ante las nuevas revelaciones del ‘Gato’ Cuba, quien asegura que ella no asumía los gastos básicos de su hogar y tampoco los personales.

En medio de lágrimas, la actriz contradice al padre de su hija y afirma que es una mujer trabajadora. “Yo he trabajado toda la vida. En ‘Bienvenida la tarde... también he trabajado en....’”, se le oye decir antes de ser interrumpida por Ethel Pozo: “¿Y por qué él (Rodrigo Cuba) diría entonces que te pagaba todo?”, preguntó.

En otro momento, la hija de la ‘Señito’ cuestiona a Paredes por haber preferido su relación con el ‘Activador’ antes que su familia. “¿Te has puesto en algún momento en los zapatos de Rodrigo?”; “La gente lo que siente es que quizás eres más mujer que madre”, “Tú le dices a Rodrigo antes que esto explote ‘quiero cambiar la conciliación’”, “¿Reconoces este Rodrigo?”, son algunas preguntas que Ethel Pozo le hizo a Melissa Paredes.

