La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo se animó a contar los detalles de su reencuentro con Melissa Paredes durante el concierto de Rauw Alejandro que causó revuelo en el mundo de la farándula.

Ethel contó que fue al concierto con su novio Julián Alexander y sus hijas y en la puerta de Jockey Club del Perú se encontró con Melissa Paredes, quien estaba con su pareja, Anthony Aranda. Ella se acercó primero a Julián y luego saludó a Ethel Pozo. Además, les presentó al bailarín.

“Recuerden que Julián y Melissa son amigos y primero lo saludó a él. Volteamos todos y tras siete meses de no verla encontré a una Melissa superdulce, la Melissa que yo conocí. Por supuesto que no saludamos, todos nos saludamos y por educación ella tuvo que presentar a su pareja”, comentó Ethel Pozo.

“Melissa me presentó (a Anthony) y nos saludamos... Melissa estuvo muy cálida y nos tomamos una foto y le mandamos a papá Armando. Obviamente, había nerviosismo de mi parte porque era siete meses (sin verse). Hay un cariño inmenso porque Melissa fue quien me presentó a Julián”, agregó la conductora y mostró el selfie que se tomaron.

Ethel Pozo aseguró que fue ella quien quiso tomarse la foto para enviarla al productor de su programa. “Yo le dije vamos a mandarle a papá Armando una foto, porque siete meses después de que la televisión nos separó y la volví a ver, y me dijo: ‘se va a morir’”.

Ethel Pozo cuenta detalles del reencuentro de Melissa Paredes

VIDEO RECOMENDADO

Renzo Schuller se convirtió en la nueva dupla de Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’

¡Inició la guerra! Tras la salida de María Pía Copello del reality ‘Esto es Guerra’, Renzo Schuller se convirtió en la nueva dupla de Johanna San Miguel en la conducción del popular programa de televisión, además tendrá que defender los colores de los ‘Combatientes’ en esta temporada por los 10 años de ‘Esto es Guerra’. (Fuente: América TV)