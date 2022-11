La conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo, se animó a contar el víacrucis que sufrió debido a que compró las entradas del concierto de Bad Bunny a un promotor, que había revendido sus entradas a otras personas.

Ethel Pozo contó que fue hasta el Estadio Nacional con sus hijas y cerca de 40 niños del colegio de su pequeña para disfrutar del concierto, pero se dieron con la sorpresa que otras personas ya habían ingresado al show con las mismas entradas que ellos tenían percatándose que fue estafada.

“Me gusta Bad Bunny, pero fui al concierto por mis hijas. Cuando abrieron las entradas en marzo, estuvimos en la computadora para intentar comprar las entradas, rápidamente se agotaron a través de Teleticket, no se pudo comprar... Se abrió una segunda fecha, volví a despertarme temprano, a las 5 de la mañana por mis hijas y nuevamente no conseguí comprar. Y cometí el error de no comprar en Teleticket, compré a un promotor y eso pasó a miles de chicos. En mi desesperación por no perderme el concierto y mis hijas no se lo pierdan pagué mucha plata por las entradas. Cuando llegó al concierto me dicen con el QR que tienes ya pasaron (otras personas)”, lamentó Ethel Pozo.

“Hay que comprarle directamente al proveedor, a Teletick, pero pasa que por desesperada le compré a otra persona para que mis hijas no se queden sin ir al concierto... Pagamos un montón por esas entradas... El concierto estaban llenos de niños con sus padres. Moraleja que queda para mí y para todos comprar directamente en Teleticket, en el canal regular porque uno se confíe”, añadió la conductora.

Brunella Horna aclaró que ella también compró sus entradas a un promotor, pero no tuvo ningún problema, sin embargo, se quedó con Ethel esperando que solucione el problema. Y finalmente las dejaron ingresar.





VIDEO RECOMENDADO

Estafan a más de 25 personas con entradas falsas al concierto de Bad Bunny

Son más de 25 personas que hasta el momento han denunciado estafas con entradas del concierto de Bad Bunny en la comisaría de petit thouars.