Luego que Magaly Medina se refiriera despectivamente a la carrera profesional de Ethel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel salió a defenderse y le recordó que ella le escribió un mensaje privado -que dejó en visto- cuando se separó de Alfredo Zambrano en el que le manifestó que no se burlaría de su dolor.

En sus declaraciones, que las realizó esta mañana en “América Hoy”, Pozo aprovechó la oportunidad para revelar este hecho, y dejar en claro que ella no tomó la misma actitud que la conductora de ATV, quien siempre busca menospreciar a las personas que no son de su agrado o con las que discrepa.

“Voy a hacer una infidencia... Cuando usted pasó un mal momento, cuando usted se separó de su esposo, yo le escribí un mensaje en privado, que usted dejo en visto, diciéndole que jamás me burlaría de su dolor, que jamás la tocaría y lo reitero y que de esta parte, esta servidora, nunca la ve a hacer daño a nadie”, indicó.

“La respeto y respeto a cualquier persona que haga su trabajo”, agregó respecto al tema, no sin antes aclarar que ella no se siente superior a la popular ‘Urraca’ por tener estudios universitarios completos, sino que se diferencia de ella por sus sentimientos y su “corazón”.

Para finalizar, Ethel Pozo le envió un mensaje muy directo a Magaly Medina. “Y otra: si no le gusta este programa que ya no nos vea y no hable tanto de nosotros... ¡Ya no! No soy tan importante”, le dijo frente a sus compañeros, quienes celebraron su discurso.

Ethel Pozo aclara sobre sus estudios y envía mensaje a Magaly Medina

