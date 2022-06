“América Hoy” no fue ajeno a la coyuntura y emitió diversos informes sobre la derrota de la selección peruana y su frustrada posibilidad de clasificar al Mundial Qatar 2022. En medio de los mensajes, los conductores de dicho programa cuestionaron a Ethel Pozo porque “no lloró” por la blanquirroja.

En la reciente edición del programa de América TV, Janet Barboza, Brunella Horna, Christian Domínguez y Edson Dávila bromearon con Ethel Pozo porque no lloró tras la derrota peruana, por lo que intentaron hacer que “suelte algunas lágrimas”.

Ante la insistencia de sus compañeros, Ethel Pozo no se quedó callada y aclaró que ella no tiene que llorar por todo lo malo que suceda en el país. Además, admitió que se sintió muy triste por la derrota peruana, pero no al punto de romper en llanto.

“¿Yo que tengo que ver? Todas las desgracias que pasa en el país, lamentablemente sale que yo estoy llorando. ¿No entienden que yo solo lloré una vez? Yo lloré en su momento porque un matrimonio se disolvía y eso me causa pena, estaba muy triste ayer pero no lloré”, señaló la hija de Gisela Valcárcel.

“Cada vez que pasa algo sale que Ethel estará mañana llorando, la otra vez no quiero recordar que pasó con el tema de las pichangas y Ethel llora. No pues. Yo cada vez que he llorado en este programa es genuino porque algo me da pena o es una desgracia ¿Qué quieren, que actúe?”, agregó la conductora de TV.

Ethel Pozo explica por qué no lloró tras derrota de Perú

Como se recuerda, Ethel Pozo se convirtió en noticia tras sus lágrimas por la presunta infidelidad de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba y el polémico caso de Aldo Miyashiro, quien fue captado besando a Fiorella Retiz el mismo día que llegó de un viaje familiar por Europa con Érika Villalobos y sus hijos.

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Alcántara sobre fallo de penal de Luis Advíncula

Carlos Alcántara sobre fallo de penal de Luis Advíncula