Esto respondió Alondra García Miró cuando le preguntan por Thaísa Leal

Alondra García Miró fue consultada sobre Thaísa Leal, pareja actual de Paolo Guerrero, sin embargo, fue esquiva. Pero sí habló de Doña Peta y explicó los motivos por los cuales decidió visitarla en el día de su cumpleaños.

“Le tengo mucho cariño, mucho respeto y, al margen de cualquier otra situación, hay una bonita amistad y sí, la fui a saludar el día de su cumpleaños. Fui un ratito a darle un beso y un abrazo y listo. No hay más. No sé por qué agrandan tanto las cosas. Prefiero mantener al margen y no tocar más el tema para no agrandar más esto”, declaró Alondra García Miró.

Y cuando le preguntaron sobre si creía que el tema le había incomodado a Thaísa Leal , respondió muy tajante: “No quiero hablar del tema y nada, prefiero dejarlo ahí”.

Por otro lado, manifestó que se encuentra soltera. “Estoy en una etapa en la que mi prioridad es mi trabajo y nada más que eso. Estoy feliz soltera. Me gusta hacer deporte no por verme regia, sino porque es un tema de salud. Me pone de buen humor. Me encanta hacer ejercicio. Salgo feliz de la vida y cantando”, puntualizó la modelo.