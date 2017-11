Esto respondieron Michelle, Melissa Loza y Alejandra luego que les dijeran “solteronas”

Rafael Cardozo generó todo un alboroto en Esto es Guerra luego que llamara “solteronas” a Michelle Soifer, Melissa Loza y Alejandra Baigorria, pero eso no fue todo también tuvo otros calificativos para las “guerreras”.

Ante ello, Michelle Soifer, Melissa Loza y Alejandra Baigorria tuvieron un espacio en el reality de América Televisión para responderle fuerte y claro al “garoto”.

“Primero… Rafael a las mujeres se les respeta y a tú a mí me respetas, sino voy hacer que me respetes de una manera que no te va a gustar. Si me vincularon con uno, con dos o con tres, pregunta quién choteó a quién (…) Quién te ha dicho que yo estoy soltera”, dijo bastante alterada Alejandra Baigorria.

Melissa Loza también le puso un alto a Rafael Cardozo con este contundente mensaje: “Yo tomo las cosas de quién viene, Rafael la verdad no me importa lo que puedas decir. Creo que deberías preocuparte más en tu vida y acordarte de tu pasado”.

Michelle Soifer, fiel a su estilo, le respondió con sarcasmo a Rafael Cardozo. “Rafael me pareció pésimo la forma cómo tú te dirigiste a nosotras. Tú no eres quién elige quién está acá. Deberías pensar en respetar a tu novia”, dijo la “guerrera”.