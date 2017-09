Esto hizo Yahaira Plasencia durante el Perú vs Bolivia

La salsera Yahaira Plasencia no acudió hasta el Estadio Monumental donde se llevó a cabo el enfrentamiento entre Perú vs Bolivia, pero eso no le fue impedimento para alentar a la “Blanquirroja” y lo hizo desde su casa.

Yahaira estuvo atenta al juego que marcó el regreso de su ex Jefferson Farfán a la Selección peruana. Y en su cuenta oficial de Instagram compartió un pequeño video donde vemos que gritó a todo pulmón uno de los goles que terminó dándole el triunfo a los peruanos.

Antes de que se dé el Perú vs Bolivia, Yahaira Plasencia se mostró muy optimista y dijo que esperaba los goles de Christian Cueva y de Jefferson Farfán.

Edison Flores y Christian Cueva fueron los encargados de alegrar a los peruanos con dos goles a uno al equipo del altiplano. Como se sabe, con este triunfo, Perú sumó 21 puntos y logró subir al sexto lugar de la tabla de la clasificatoria, cuyo líder es Brasil.