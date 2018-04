Rebeca Escribens logró su objetivo y conquistó al famoso reguetonero, Daddy Yankee con sus sexys movimientos de cadera.

El martes pasado la bella conductora del bloque de espectáculos de América Televisión se animó a bailar la conocida canción “Dura” y pidió que Daddy Yankee compartiera su video en sus redes sociales.

“Deja que Daddy Yankee me ponga like para que termine haciendo la canción fofa”, dijo Rebeca provocando la risa de sus compañeros de set.

Y para alegría de Rebeca y sus seguidores, el reguetonero le cumplió su deseo y retuit al video de la conductora. La noticia la dio Verónica Linares antes de darle pase a Rebeca.

“Lo conseguiste Rebeca Escribens, cáete de espaldas. Mira, Daddy Yankee conoció a la loca de las mañanas del espectáculo”, dijo la conductora del noticiero.

Rebeca agradeció el gesto de Daddy pero no perdió el tiempo para bromear al respeto. “¿Dura? No me ha visto de cerca como Luchito (miembro de producción). No me ha visto calata”.

Esto hizo Daddy Yankee al ver el video de Rebeca Escribens bailando “Dura Challenge” (Video: América TV)