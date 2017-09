Esto es Guerra: Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza dijeron esto tras fuerte pelea

En la edición de este viernes, Esto es Guerra reunió a Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza luego de la tremenda pelea que protagonizaron en el juego ‘Manoplas’. Ambas pidieron disculpas por su accionar y aclararon que desean llevar la fiesta en paz. ¿Lo lograrán?

“Quiero pedir disculpas al público. Toda acción tiene una reacción, soy un ser humano no una piedra. En el caso de Flavia, acusar a una persona sin pruebas está mal. Yo recién la conozco, no sé qué le pasó. No tengo nada contra Yahaira ni Flavia, quería dejar eso bien claro”, dijo Rosángela Espinoza.

“Sé que estuvo mal la reacción que tuve ayer. Lo primero que hice fue pedirle disculpas a producción y a mis compañeros. En el video está bien claro que gané el punto y ella me tiró un tortaso. Eso me molestó y la empujé. Esto es Guerra se encarga de divertir, por ello mil disculpas. No quiero tener problemas con nadie y espero que quede aquí. Estoy bien cansada como para ponerme a discutir”, dijo por su parte la salsera.

En tanto Flavia Laos, quien había acusado a la ‘chica selfie’ de sacar su ropa del camerino, indicó que le pidió disculpas a su compañera de equipo y recalcó que llegó al programa para “competir”.

Esto es Guerra, también conocido como EEG, es un reality peruano de competencias emitido a través de América Televisión, producido por ProTV y bajo la conducción de Mathías Brivio y María Pía Copello.

“Esto es Guerra” se estrenó como una secuencia del programa “Dos para las 7” el 5 de abril de 2012, donde solo se emitía dos días a la semana. En esa época se enfrentaban dos equipos, uno de hombres y el otro de mujeres. A partir del 25 de mayo del mismo año se empezó a emitir de lunes a viernes, pero esta vez los equipos eran mixtos y se hacían llamar “Leones” y “Cobras”.

En abril del 2016, la producción de Esto es Guerra dio a conocer que se realizaría un nuevo formato y es así como desde esa fecha los equipos estaban compuestos por los integrantes originales de Esto es Guerra y Combate, programa rival del mismo formato.

En la actualidad, “Esto es Guerra” es uno de los programas más sintonizados en la televisión peruana, incluso Pro TV ha vendido este formato a países como Bolivia y Panamá. Este formato ha tenido tanto éxito que fue nominado a los “Premios Luces” desde el año 2012.