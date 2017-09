Esto es Guerra: Yahaira Plasencia confiesa lo inimaginable sobre Jefferson Farfán

En una entrevista que le realizó América TV, Yahaira Plasencia confesó que le hubiese gustado casarse con Jefferson Farfán. En medio de las bromas de sus compañeros de Esto es Guerra, la salsera soltó una nueva revelación sobre el futbolista y su dudosa presencia para el próximo partido de la selección peruana frente a Argentina.

Resulta que el país despertó con la noticia de que Jefferson Farfán se perdería el duelo con Argentina por una lesión en su club de Rusia. Sin embargo, los guerreros afirmaron escuchar a Yahaira Plasencia decir que “sí jugará”, pese a lo que se difunde en las noticias.

“Yo tengo entendido que va a jugar por estar convocado a la selección. ¿Si me ha dicho algo él? No, pero sí se que va a jugar por las redes sociales. Ya he dicho antes que no tengo comunicación con él”, mencionó Yahaira. ¿Cuál es la verdad? ¡Mira el video!