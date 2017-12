Esto es Guerra: Yaco Eskenazi pierde los papeles con Rafael Cardozo

En la primera prueba de la gran final de Esto es Guerra, Yaco Eskenazi explotó contra Rafael Cardozo, luego que el brasileño pidiera revisar los videos ante una supuesta falta del popular ‘Pato’.

Según Rafael Cardozo, Patricio Parodi quiso sacar ventajas al no amarrar su cinta a un tubo. El recientemente coronado Mejor Guerrero de la temporada no quiso discutir con él, pero Yaco Eskenazi no pensaba igual.

El capitán de los Leones volvió a sacar cara por sus ‘Leones’ y arremetió con todo contra Rafael. “Te quejas y siempre desvirtúas cuando otro gana. ¿Por qué no subes y tú mismo te das cuenta si está atada o no?”, gritó muy fuerte Yaco Eskenazi, notoriamente fastidiado.

“Los comentarios de Rafael vienen con mala intención, para cambiar la visión del televidente. Son 4 temporadas seguidas criticándome y criticándome”, manifestó por su parte Patricio Parodi.