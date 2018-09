Esto es guerra: Rosángela Espinoza y Michelle Soifer tienen fuerte intercambio de palabras en vivo

La rivalidad entre Rosángela Espinoza y Michelle Soifer sigue latente hasta hoy. La chica selfie aprovechó la oportunidad para mandarle algunos dardos a la reina de los Michilovers.

“Yo había decidido no acercarme más al set”, manifestó Michelle Soifer al ser consultada por no hacerse presente en el set de Esto es guerra. La cantante indicó que esto no hubiera pasado con otros guerreros del reality.

Rosángela Espinoza no se quedó callada y tomó la palabra. “Eres la persona menos indicada para hablar de preferencia en el programa. Ahora estás pagando las consecuencias”, indicó la chica selfie.

“Tú decías que me podías sacar del programa”, le dijo Rosángela Espinoza. “Mira dónde estás”, sentenció. Michelle Soifer solo atinó a decirle que se “vaya a su sitio”.

“Todo da vueltas, te crees lo máximo y ahí estás”, manifestó Rosángela Espinoza en ‘Esto es guerra’. Pero Michelle Soifer le dijo que se fuera a un lado para que ordene sus ideas y que no quería recordarle por qué salió del programa y cómo regresó.

Michelle Soifer también aprovechó para decirle a Rosángela Espinoza que era “una chica frustrada”. Pero la chica selfie le respondió de inmediato que no le gustaba su “frescura para sentarse y hacerse la víctima”.