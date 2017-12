Esto es Guerra: ¿Por qué Cachaza eliminó a Rafael Cardozo? Esta es la verdad

Luego de la sorpresiva eliminación de Rafael Cardozo a manos de Cachaza, Fabio Agostini no ha dejado de burlarse de su excompañero y presumir que es mejor que él. Sin embargo, Carol Reali se encargó de ponerlo en su lugar aclarando por qué se decidió por él antes que salvar a su pareja en Esto es Guerra.

“A mí no me causa gracia (lo que dice Fabio); fuera de lugar. A mí me tocó dar un voto de confianza a mi equipo, por eso lo hice. Fue una decisión muy difícil”, dijo Cachaza en Esto es Guerra.

“Muchas cosas pueden pasar, Rafael podría volver. Mi voto fue grupal. Rafael es mejor competidor y para los Leones es una amenaza. Fabio es el más débil”, añadió la brasileña.

Cabe mencionar que la salida de Rafael Cardozo ha significado un golpe muy duro para las Cobras, quienes en menos de dos semanas afrontarán con los Leones una nueva final de temporada.