Esto es Guerra: ‘Pato’ Quiñones regresa al reality y dijo todo esto sobre Milett Figueroa

Con bombos y platillos fue recibido el bailarín Patricio Quiñones a ‘Esto es Guerra’. Después de una larga temporada el bailarín regresó por la puerta grande y señaló que pondrá todo de su parte para destacar en las competencias.

En esta segunda noche del reality, Patricio Quiñones se mostró muy feliz por la bienvenida y agradeció a la producción por apostar por él. “Estoy muy bien, muy feliz por estar acá con todos ustedes”, indicó.

Carlos Cacho quiso amenizar la noche, señalando que ‘Esto es Guerra’ se había llenado de ‘patos’ en referencia al bailarín y a Patricio Parodi. Patricio Quiñones no se quedó callado y le respondió: “Sí, hay 3 patos”, comentario que causó gracia al maquillador.

¿Patricio Quiñones ya no ama a Milett Figueroa?

Como era de esperarse, Carlos Cacho tocó el tema del amor y le preguntó a Patricio Quiñones si sigue enamorado de Milett Figueroa, a lo que el bailarín prefirió mantenerlo en reserva y señaló que no desea ventilar su vida privada.

“Empecé en la televisión hace más de un año y creo que ya pasó el momento de hablar de mi vida privada. Estoy aquí por mí, para ponerle fuerza y darle lo mejor al equipo que me toque… Quiero que el tema de mi relación quede para mí”, indicó.

Carlos Cacho no se quedó feliz con la respuesta del nuevo “guerrero”, sin embargo, destacó su look. “Ha venido muy guapo… me encanta”, finalizó.