Nicola Porcella ningunea a integrante de la producción de Esto es Guerra

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Nicola Porcella protagonizó un curioso cruce de palabras con un integrante de la producción, a quien ninguneó frente a cámaras.

Todo se produjo durante el juego ‘El tobogán’, juego en el que los guerreros debían deslizarse desde mediana altura a través de un tobogán. Para Nicola Porcella, uno de los muchachos de producción tenía algo personal con él y hasta lo acusó de simpatizar por los Leones.

“Yo no soy hincha de ningún equipo, aquí yo trabajo nomas. Nicola me va agarrando más de 3 veces de la pierna y por inercia me caigo”, dijo el joven ante la consulta de Mathías Brivio.

“De cuando acá se le da micro a los chicos de la producción. Él ha creado un ambiente de trabajo hostil para mí (…) No nos llevamos, no tenemos una buena relación. Cada vez que subo no me da la mano”, respondió Nicola Porcella. ¡Mira el video!