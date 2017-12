Esto es Guerra: Michelle Soifer y Paloma Fiuza protagonizaron acalorada discusión

En la reciente edición de Esto es Guerra, Michelle Soifer y Paloma Fiuza terminaron enfrentándose durante la competencia y dejaron sorprendidos a los conductores y “guerreros”.

El enfrentamiento se dio cuando Paloma Fiuza reclamó a la producción de Esto es Guerra que desde hace tiempo no la hacían competir al igual que sus compañeros. Michelle Soifer tomó la palabra y, fiel a su estilo dijo en tono irónico que Las Cobras explotaban a la brasilera.

Ante ello, Paloma Fiuza respondió así: “Bueno a mí sí me gusta competir con Michelle. A mí me gusta competir, yo no me siento explotada en mi equipo, yo me siento contentísima cuando compito y la verdad me gusta, es mi trabajo y lo hago con muchísimo gusto”.

“No le tengo miedo y tampoco me importa el tema de estar explotando a Paloma, sí me parece que la ponen en toda las definiciones porque bueno consideran que es la más fuerte (…) Yo no le tengo miedo a Paloma”, respondió Michelle Soifer.

Al final, la producción del programa atendió el justo reclamo de la brasilera y dispuso que compitiera en más juegos.