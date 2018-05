Esto es Guerra:Michelle Soifer le pone el parche a Mathías Brivio

Michelle Soifer no se guardó nada y lo cuadró a Mathías Brivio cuando este se burlo de la pareja al perder en uno de los circuitos de competencia en Esto es Guerra. “Mathías yo de verdad te tengo mucho respeto y no me gustan las burlas”, expresó la novia del dominicano.

Michelle defendió a Kevin Blow y le increpó al conductor si es que tiene algo personal en contra de su pareja, quien se quedó sorprendido al ver la reacción de la ‘Sol’.

Por su parte, Mathías Brivio trato de disculparte sobre su intervención y le explicó que hay cosas que le indica el productor, pero que esta ocasión se mofaba de Domínguez.