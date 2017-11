Esto es Guerra: María Pía no soportó esta actitud de Mathías Brivio y no creerás lo que le dijo

Esta semana son días difíciles para los integrantes de Esto es Guerra. Se acerca la final y la tensión está más presente que nunca dentro del programa.

En esta ocasión, María Pía Copello no soportó la falta que tiene Fabio Agostini contra Michelle Soifer y decidió dejarle las cosas claras. Sin embargo, no esperó que Mathías Brivio se metiera en esta discusión.

Ante esto, María Pía no toleró que Mathías Brivio tome con ligereza que Fabio haga bromas pesadas con respecto al físico de Michelle Soifer.

“Es imposible discutir contigo, yo tengo una posición y altoque vienes a defender otra. No me parece que tenga que quedarme callada ante todo lo que veo. No me parece. Las ofensas no está bien, pero yo sí tomo una postura, no me quedo callada”, sostuvo.