¿Flavia Laos celosa por encuentro entre Patricio Parodi y Génesis Arjona en Panamá?

Patricio Parodi llegó a Esto es Guerra Panamá y su presencia ha alborotado a varias, en especial a Génesis Arjona. Ambos no solo compartieron en el programa, sino también fuera de ella, según mostró Mathías Brivio a través de una fotografía.

Flavia Laos fue consultada por el encuentro de Parodi con la modelo panameña y no pudo ocultar sus celos.

“Patricio y yo solo somos amigos, siempre lo dije. Estamos solteros los dos, nunca hubo un beso entre nosotros ni nada. Génesis es una chica simpática, pero creo que no es el tipo de Patricio. A él le gustan las rubias, aunque si le gusta qué puedo hacer yo, ¿no?”, le dijo Flavia Laos a María Pía Copello.

“Esa foto no la había visto, me sorprende bastante. Debe ser en un restaurante y acompañados de más personas. Además, como dicen, deben estar brindando por una amistad (…) Pero bueno, si él le da flores a sus amigas, espero que cuando regrese también me de flores a mí”, añadió la rubia.