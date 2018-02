Esto es Guerra: Facundo González ofende de la peor manera a Fabio Agostini en vivo

En la reciente emisión de ‘Esto es Guerra’, Facundo González se burló de la peor manera de Fabio Agostini, quien ganó una de las competencias a Mario irivarren. Esto no le gustó para nada al argentino y explotó en vivo.

“Yo le estoy pidiendo a Mario que sea más rápido, nada más”, sostuvo Facundo, mientras que Mario muy incómodo señaló: “A mí no me gusta que me griten cuando compito porque no me concentro”.

Facundo en su defensa metió a Fabio Agostini en esta discusión. “Es cuestión de un poquito de inteligencia, Fabio tiene una neurona y lo hizo más rápido que tú”, indicó el argentino.

Tras esta situación, Fabio no se quedó callado y salió al frente a responder. “Ya es la tercera vez que Facundo me falta el respeto, luego cuando yo contesto soy el malo del programa, si sigue así, a la siguiente le voy a contestar feo, es un aviso”, enfatizó Fabio. ¿En qué terminará todo esto?