Fabio Agostino sufre accidente y preocupa a sus fans

En la reciente emisión de Esto es Guerra, Fabio Agostini preocupó a todos en el reality luego de manifestar un fuerte dolor en la parte baja de su columna, hecho que obligó a los médicos a atenderlo de inmediato. Mathías Brivio se acercó para asegurarse que no se tratara de una broma, pero el español le explicó que era consecuencia de un golpe que tuvo bailando en un programa donde fue invitado.

“Me fracturé el coxis y no es ninguna broma eh. Ahora en la tarde había realizado un baile con Mayra y caí de cu… Pensé que se me iba a aliviar el dolor pero no puedo más. Lo siento, sé que soy el pulmón del equipo, pero no puedo”, dijo Fabio Agostini antes de ser retirado en ambulancia.